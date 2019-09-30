Инспекция МНС по Мозырскому району в ходе анализа деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего оптовую торговлю широким ассортиментом товаров, установила значительные расхождения сумм профессиональных налоговых вычетов, отраженных индивидуальным предпринимателем в налоговой декларации по подоходному налогу по сравнению с расходами, оплаченными с расчетного счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, согласно пояснениям индивидуального предпринимателя, при осуществлении предпринимательской деятельности им часто производились товарообменные операции, а также заключаются договоры перевода долга. По результатам проведенного анализа усматривался факт возможного занижения выручки и (или) завышения профессиональных налоговых вычетов. Инспекцией в адрес предпринимателя направлено уведомление о необходимости внесения изменений в налоговые декларации.

В связи с непредставлением уточненных налоговых деклараций принято решение о включении индивидуального предпринимателя в план выборочных проверок.

В ходе проверки предположения инспекции о занижении оборотов по реализации товаров при осуществлении товарообменных операций подтвердились. По результатам проверки доначислено в бюджет всего 165,8 тыс. руб., предотвращен необоснованный возврат НДС в сумме 164 тыс. руб.