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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МОЗЫРСКОМУ РАЙОНУ В БЮДЖЕТ ДОНАЧИСЛЕНО ПОЧТИ 166 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
11:35 01.10.2019
Инспекция МНС по Мозырскому району в ходе анализа деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего оптовую торговлю широким ассортиментом товаров, установила значительные расхождения сумм профессиональных налоговых вычетов, отраженных индивидуальным предпринимателем в налоговой декларации по подоходному налогу по сравнению с расходами, оплаченными с расчетного счета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, согласно пояснениям индивидуального предпринимателя, при осуществлении предпринимательской деятельности им часто производились товарообменные операции, а также заключаются договоры перевода долга. По результатам проведенного анализа усматривался факт возможного занижения выручки и (или) завышения профессиональных налоговых вычетов. Инспекцией в адрес предпринимателя направлено уведомление о необходимости внесения изменений в налоговые декларации.
В связи с непредставлением уточненных налоговых деклараций принято решение о включении индивидуального предпринимателя в план выборочных проверок.
В ходе проверки предположения инспекции о занижении оборотов по реализации товаров при осуществлении товарообменных операций подтвердились. По результатам проверки доначислено в бюджет всего 165,8 тыс. руб., предотвращен необоснованный возврат НДС в сумме 164 тыс. руб.
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