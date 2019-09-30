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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЯМ ГОСУДАРСТВА ОБСУЖДАЛОСЬ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МИНЭКОНОМИКИ
10:38 01.10.2019
В НИЭИ Министерства экономики 27 сентября прошел круглый стол в рамках разработки Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года по теме «Образование будущего».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич обозначил перспективность и актуальность рассмотрения вопросов, связанных с формированием новой архитектоники образовательной сферы. Среди основных задач, поставленных перед экспертным сообществом, – рассмотреть, на кого будет ориентироваться национальная система образования и кто должен прийти в экономику будущего, проанализировать содержание учебного процесса и инструменты достижения поставленных целей в сфере образования.
В работе круглого стола приняли участие представители Министерства экономики, руководители учреждений образования, управлений образования исполнительных комитетов, ученые НИЭИ Минэкономики и НАН Беларуси, педагоги и представители бизнеса.
В рамочных выступлениях по ключевым вопросам стратегии развития образования выступили консультант управления государственных программ Министерства экономики Светлана Цыбульская, председатель совета директоров ООО «Алейников и Партнеры» Денис Алейников, начальник учебно-научного Центра развития молодежного предпринимательства экономического факультета БГУ Любовь Шумская, преподаватель математики и физики, руководитель образовательного центра «100 баллов» Евгений Ливянт.
Работа круглого стола, построенная в виде формат-сессий с использованием элементов технологии «Скоростной форсайт», способствовала выработке экспертами основных подходов к формированию будущей модели развития страны с учетом вариативности событий. При этом обсуждение было направлено на выявление степени соответствия реальных результатов образования потребностям государства, социальным и личностным ожиданиям.
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