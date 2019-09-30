Беларусь привлечет средства Всемирного банка для финансирования тепловой модернизации жилья. Об этом шла речь 30 сентября на встрече заместителя премьер-министра Владимира Кухарева с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

Вице-премьер напомнил, что недавно был подписан указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Таким образом, подходы по повышению энергоэффективности жилья закреплены в отдельном нормативном документе. Сейчас готовится ряд внутренних документов, которые определят порядок работы в этом направлении.

«Мы дали поручение нашим регионам, чтобы они уже начали эту работу с населением. Правительство будет на особом контроле держать реализацию этих мероприятий, чтобы мы в самые кратчайшие сроки могли начать работу в данном направлении», – отметил В. Кухарев.

А. Кремер в свою очередь предложил рассмотреть возможность подготовки проекта по повышению энергоэффективности общественных зданий.

«Пока что мы не определили сумму, которая будет выделена. Мы хотели бы воспользоваться гибким подходом, чтобы уточнить сумму в процессе подготовки проекта в зависимости от выявленных потребностей. Мы ставим целью подготовить проект и внести соответствующее предложение на рассмотрение Совета директоров Всемирного банка в конце 2020 календарного года. Несмотря на то, что эта дата кажется отдаленной, чтобы уложиться в эти сроки, нужно приступать к работе как можно скорее», – сказал он.

Глава представительства Всемирного банка также поблагодарил за одобрение Правительством инвестиционного проекта «Расширение устойчивого энергопользования». Это открывает путь для представления соответствующих документов на рассмотрение Совета директоров Всемирного банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на встрече также обсуждалась возможность участия Всемирного банка в электрификации железнодорожного транспорта в Беларуси.

Указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» определяет условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов. Согласно указу решение о проведении названных мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали собственники, обладающие более чем двумя третями голосов.

Предусматривается, что в финансировании энергоэффективных мероприятий возможно долевое участие бюджета и собственников, а также привлечение на эти цели других источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых организаций.