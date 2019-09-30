Белорусская железная дорога планирует запустить до конца 2019 года мобильное приложение для продажи электронных проездных документов (билетов) на поезда с нумерованными и ненумерованными местами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новое приложение презентуют на выставке «Транспорт и логистика-2019», которая пройдет 1-3 октября в Минске.

С 1 октября 2019 года начинается опытная эксплуатация данного мобильного приложения в закрытой группе пользователей, по результатам которой до конца года оно станет доступно широкому кругу.

Также будет представлен проект Единой автоматизированной системы информирования пассажиров о движении поездов (ЕСИП).

Данная система предусматривает возможность передачи информации с табло на сторонние информационные ресурсы, такие как «онлайн-табло» на корпоративном сайте Белорусской железной дороги.

В настоящее время информационные табло в составе ЕСИП в тестовом режиме эксплуатируются на остановочном пункте Масюковщина, которые управляются с применением АРМ «Участок» с вокзала станции Минск-Пассажирский. В текущем году информационные табло планируется установить на остановочных пунктах Минск-Северный, Лебяжий, станциях Ждановичи и Беларусь. Приоритетными объектами для установки табло являются станции и остановочные пункты на участках курсирования поездов городских линий.

С работой АРМ «Участок» в составе ЕСИП и информационным табло для остановочного пункта можно будет ознакомиться на стенде Белорусской железной дороги в рамках выставки.

Также Белорусская железная дорога представит новый терминал самообслуживания. В настоящее время Белорусская железная дорога эксплуатирует 87 терминалов самообслуживания, с использованием которых в 2019 году пассажирами оформлено более 1,3 млн проездных документов на поезда с ненумерованными местами. Используемые терминалы принимают оплату только с использование контактных банковских платежных карточек Беларуси.

С целью повышения удобства потребителей в 2019 году Белорусская железная дорога приступила к внедрению нового вида терминалов модели «СМТ-2Р» с расширенным функционалом. Новые терминалы принимают оплату с использованием платежных карточек всех банков, включая зарубежные, и поддерживают технологию приема платежей по бесконтактным карточкам. Основным технологическим новшеством является возможность оплаты проездного документа наличными деньгами. При этом терминал принимает не только монеты, но и купюры, а также выдает сдачу. Интерфейс терминала позволяет оформлять проездные документы на 3 языках (белорусский, русский и английский).

Внедрение нового терминала позволило создать альтернативу билетной кассе.

Белорусская железная дорога дополнительно планирует внедрить в 2019 году еще 81 терминал самообслуживания различных моделей по оформлению билетов на поезда с ненумерованными местами.

На стенде можно будет ознакомиться с работой раздела «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта БЖД (www.rw.by). Новый раздел «Услуги пассажирам» объединяет все справочно-информационные материалы и сервисы для пассажиров. При этом на сайте реализована как десктопная, так и мобильная версия.

Так же в рамках сайта реализована система продажи электронных проездных документов, ожидается, что в 2019 году через Интернет будет оформлено около 3 млн электронных билетов на поезда с нумерованными местами.

Абсолютно новым технологическим решением для Белорусской железной дороги является оформление в разделе «Услуги пассажирам» электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами (региональные линии экономкласса, городские линии). Это позволит пассажирам оформлять через Интернет проезд во всех видах сообщений, в том числе при проезде с пересадками.

Более 10 разработок на выставке представит Конструкторско-технический центр (КТЦ) Белорусской железной дороги. Среди них: диспетчерская централизация «Неман», микропроцессорная централизация стрелок и сигналов «Днепр», АС «Атлас», АС «Контроль знаний», АС «Метролог» и ряд других.