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ЭКОНОМИКА РБ


БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ ПРОВЕДУТ БЕЛОРУССКИЕ АДВОКАТЫ 1 ОКТЯБРЯ
17:39 30.09.2019

Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан 1 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, бесплатные консультации будут осуществляться во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Акция приурочена ко Дню пожилых людей.

Подобные мероприятия по решению совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов, проводятся в стране регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации для малоимущих в этом году адвокаты провели 15 марта – по случаю Дня Конституции Беларуси, 26 июня – по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, будущая подобная акция запланирована также на 29 ноября – по случаю Дня юриста.
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