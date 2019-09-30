Комитет «Минскоблимущество» планирует повторно выставить на продажу комплекс зданий и сооружений нефтебазы в Несвижском районе с понижением начальной цены продажи на 80%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, производственная база в составе 33 капитальных строений расположена на окраине г.п. Городея, балансодержатель объекта – РУП «Несвижское ЖКХ». Земельный участок (7,6900 га) предоставляется в аренду сроком на 51 год.

В дальнейшем недвижимость можно использовать для размещения объектов непроизводственного и производственного назначения согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Беларуси №91 от 11 октября 2017 г.