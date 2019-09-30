ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «БЕЛШИНА» ПРЕДСТАВИЛО СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ INTERNATIONAL ENGINEERING & MACHINERY ASIA EXHIBITION В ПАКИСТАНЕ

17:02 30.09.2019 ОАО «Белшина» приняло участие в международной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition, которая прошла 26-28 сентября в Лахоре (Пакистан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде были представлены белорусские шины. В рамках выставки прошли деловые переговоры, намечены пути дальнейшего сотрудничества с зарубежными партнерами.