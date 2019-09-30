Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 1 сентября 2019 года, составило 2359 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 2149 дел (91% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 36% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (850 дел).

По состоянию на 01.09.2019 в производстве экономических судов Беларуси числится 210 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

Экономическим судом Витебской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Лантан» (определение от 29.08.2019).

Экономическим судом Гомельской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении производственного коммунального унитарного предприятия «Копцевичский овощесушильный завод» (определение от 12.08.2019).

В отчетном периоде экономическим судом Могилевской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Облторгснаб» (определение от 13.08.2019).

Экономическим судом Минской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна № 190» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой» (определение от 13.08.2019).

Также экономическим судом Минска возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ЗАО «ЕВРОХРУСТАЛЬ» (определение от 15.08.2019).