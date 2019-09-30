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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПРОИЗВЕЛ ОКОЛО 6% ВВП
16:22 30.09.2019
За первое полугодие 2019 г. транспортным комплексом произведено порядка 6% ВВП республики. Такую информацию озвучила заместителя министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович 26 сентября на расширенном заседании Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, почти половина объема экспортной выручки страны от внешней торговли услугами заработана транспортными предприятиями, обеспечив при этом положительное внешнеторговое сальдо в 1 млрд долларов США.
Вместе с тем, в текущем году отмечается отставание от заданных параметров по экспорту транспортных услуг.
На повестке дня заседания стоял вопрос выполнения Тарифного соглашения между Минтрансом Беларуси и Белорусским профсоюзом транспорта и коммуникаций по итогам первого полугодия 2019 года.
Соглашение на 2019-2021 гг. вступило в силу в феврале текущего года. Оно закрепляет основные принципы социального партнерства и устанавливает минимальные трудовые и социально-экономические гарантии для работников транспортного комплекса. А также предусматривает увеличение уровня заработной платы, социальные выплаты, выполнение обязательств по реализации социальных программ.
В рамках обсуждений Н. Александрович выступила с докладом об итогах работы транспортного комплекса Беларуси в первом полугодии 2019 г.
«В нашем совместном документе мы признали, что развитие и укрепление экономического потенциала является основой повышения благосостояния работников отрасли. И взяли цель совместными усилиями добиваться выполнения основных параметров социально-экономического развития» – отметила она.
В свою очередь председатель БелПрофТранса Николай Матюк выступил с докладом о выполнении в первом полугодии 2019 г. положений Тарифного соглашения.
«Работа по выполнению Соглашения была направлена на реализацию основной функции профсоюзов - защиту трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза, укреплению равноправных партнёрских отношений с органами хозяйственного управления, оказание практической и методической помощи профсоюзному активу», – заявил он.
Так, БелПрофТрансом, начиная с июля 2017 года, проводится ежемесячный мониторинг вопросов своевременной выплаты заработной платы работникам транспортных организаций.
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