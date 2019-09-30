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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НЕДОСТАТКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
15:43 30.09.2019

Органы прокуратуры выявили недостатки при формировании и исполнении мероприятий инвестиционных программ в Гомельской области, которые отрицательно сказались на их реализации и достижении ожидаемого от них экономического эффекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, так, в программы иногда попадали объекты, финансирование которых не в полной мере отвечало основным целям законодательства об инвестиционной деятельности.

В других случаях прокуроры констатировали нецелесообразное выделение ресурсов инвестпрограмм на объекты, которые фактически не возводили и не реконструировали: деньги направляли только на их охрану и уплату земельного налога. При длительном перерыве в строительстве компетентные органы не всегда принимали решения о консервации объектов. Это привело к ухудшению их эксплуатационных качеств: снизилась несущая способность плит, появилась коррозия арматуры различной степени интенсивности.

С участием прокурора Гомельской области Виктора Морозова на заседании Гомельского облисполкома рассмотрена информационная записка Генеральной прокуратуры Беларуси по данному вопросу – для достижения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов областного бюджета разработан комплекс дополнительных мер с закреплением ответственных исполнителей.
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