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ЭКОНОМИКА РБ


ГКНТ РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВУЮ ГОСПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ПРОЕКТ УКАЗА О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 2025 ГОДА
15:11 30.09.2019

ГКНТ разрабатывает новую госпрограмму инновационного развития и проект указа о приоритетных направлениях научной деятельности до 2025 года. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения Барановичского государственного университета.

«Развитие науки и инноваций – одна из важнейших задач нашего государства. Благосостояние любой страны определяется как раз наличием технологий и научных разработок. В настоящее время ГКНТ работает над новой государственной программой инновационного развития и проектом указа главы государства о приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые определят научно-техническое и инновационное развитие нашей страны до 2025 года», – сказал он.

А. Шумилин также рассказал о необходимости формирования «проектов будущего» и призвал молодежь более активно реализовывать свои творческие замыслы и идеи на благо Беларуси, в том числе посредством участия в Республиканском конкурсе инновационных проектов, который проводит Госкомитет по науке и технологиям.

«Лучшие проекты и перспективные инновационные разработки обязательно будут поддержаны государством. Победители и призеры конкурса получат дипломы и премии, а также гранты для коммерциализации своих научных исследований и идей», – сказал председатель ГКНТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, во время посещения Барановичского государственного университета А. Шумилин встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом учреждения образования. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся научно-технического и инновационного развития страны. Молодежь особенно интересовали перспективные инновационные разработки белорусских ученых. По мнению А. Шумилина, в числе значимых проектов – программный комплекс управления оборудованием на базе систем машинного зрения, новые технологии лечения рака, 3D-принтеры и материалы к ним, беспилотные летательные аппараты, электрический транспорт, в том числе электробусы, новые системы управления для самосвалов «ОАО БелАЗ» и др.
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