Новый завод по производству нитрата калия в Беларуси планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года. Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый 27 сентября во время визита премьер-министра Сергей Румаса на ООО «Машхимпром».

«Говоря о «Машхимпроме» нельзя не упомянуть о строительстве нового завода по производству нитрата калия, поскольку именно «Машхимпром» выступает генеральным подрядчиком по строительству совместного белорусско-китайского предприятия. До конца сентября мы планируем закончить основные строительно-монтажные работы. А в начале октября – начать пусконаладочные работы, после чего завод будет сдан в эксплуатацию. Строительство завода осуществляется по китайскому проекту с использованием китайских технологий. Планировалось, что часть оборудования будет поставляться из Китая, это примерно 40-50%, но, с учетом тех сроков, по которым мы строим завод, даже китайские коллеги не успели поставить нам необходимое оборудование. И здесь нам очень помог «Машхимпром» – оперативно были созданы необходимые детали из нержавеющей стали, титана. А в целом, строительство проходит очень быстро: из планируемых 36 месяцев завод построили за год», – отметил генеральный директор ОАО «Беларуськалий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, строительство данного завода очень важно для промышленного комплекса Беларуси, поскольку начнется производство, в том числе импортозамещающего для республики, нитрата калия. На первом этапе производство составит около 80 тысяч тонн, на втором – 160 тысяч тонн, что составит примерно 5% мировых мощностей по производству нитрата калия. Поставки нитрата калия планируются в Европу и Китай, но рассматриваются и рынки Юго-Восточной Азии.