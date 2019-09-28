ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 14,6%
13:11 30.09.2019

Страховые организации республики собрали за январь-август 2019 года 922,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за восемь месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14,6%.

По добровольным видам страхования за январь-август 2019 года страховые взносы составили 575,1 млн рублей, что на 95,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-август 2019 года – 347,8 млн рублей, что на 22,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,3% (за январь-август 2018 года – 59,6%).

За январь-август 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 457,5 млн рублей, что на 56 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-август 2019 года составил 49,6% (за январь- август 2018 года – 49,9%).

За январь-август 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 86,2 млн. рублей (за январь-август 2018 года – 72,6 млн рублей), из них 46,9 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 39,3 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-август 2018 года – 37,3 млн рублей и 35,3 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 01.09.2019 составила 8772 человека (на 01.09.2018 – 8941 человек).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2019
валюта курс
EUR 2.2651
USD 2.0743
RUB 3.2222
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2694 +0.0043
USD 2.0762 +0.0019
RUB 3.2112 -0.011
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2700
USD 2.0740 2.0770
RUB 3.2000 3.2120
подробнее

Конвертация в банках
на 30.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0910 1.0950
EUR/RUB 70.5000 70.9500
USD/RUB 64.7000 64.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте