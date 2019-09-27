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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ СТОЛИЧНОГО МАРШРУТА №1001-ТК С 10 ОКТЯБРЯ ОТМЕНЯЕТСЯ ОСТАНОВКА «ФАБРИКА КОММУНАРКА»
12:36 30.09.2019
Для столичного экспрессного автобусного маршрута №1001-ТК «ДС Ангарская-4 – Вокзал» с 10 октября отменяется выполнение остановочного пункта «Фабрика Коммунарка» при движении автобусов в обоих направлениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это связано с отсутствием спроса на поездки и с целью повышения скорости сообщения по маршруту №1001-ТК.
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