ЭКОНОМИКА РБ

ДЛЯ СТОЛИЧНОГО МАРШРУТА №1001-ТК С 10 ОКТЯБРЯ ОТМЕНЯЕТСЯ ОСТАНОВКА «ФАБРИКА КОММУНАРКА»

12:36 30.09.2019 Для столичного экспрессного автобусного маршрута №1001-ТК «ДС Ангарская-4 – Вокзал» с 10 октября отменяется выполнение остановочного пункта «Фабрика Коммунарка» при движении автобусов в обоих направлениях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это связано с отсутствием спроса на поездки и с целью повышения скорости сообщения по маршруту №1001-ТК.