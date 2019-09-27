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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ МАКСИМАЛЬНО СПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДАЖАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМЕТИКИ ЗА РУБЕЖ
12:21 30.09.2019
Александр Лукашенко поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции как за рубеж, так и не забывать о потенциальных нишах на внутреннем рынке. Об этом шла речь 27 сентября во время посещения ЗАО «Витекс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, белорусскую косметику надо шире использовать в гостиничной сфере, чтобы соответствующая продукция была больше представлена в розничной продаже.
«Есть проблемы. Возьмите на контроль и займитесь этим. Чтобы в любом магазине, где он захочет, продавали. Свое надо продавать. У него (ЗАО «Витэкс». – прим.) меньше проблем – экспорт большой. Но у нас же есть предприятия, которые на свой рынок не могут пробиться и поставить. Это серьезный вопрос. Хотелось бы, чтобы мы к нему больше не возвращались», - отметил А. Лукашенко.
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