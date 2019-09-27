Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,8 млрд рублей, или на 4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 16,6 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

В январе-августе 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 806,5 млн долларов США:

521,8 млн долларов США – правительства и банков России;

150,5 млн долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

67,1 млн долларов США – МБРР;

42,2 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;

24,9 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2019 года составило 1145,6 млн долларов США:

508,3 млн долларов США – правительство России;

410,9 млн долларов США – банки Китая;

176,5 млн долларов США – ЕФСР;

48,4 млн долларов США – МБРР;

0,8 млн долларов США – ЕБРР и СИБ;

0,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

За январь-август 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 688 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,3 млн долларов США и 227,2 млн рублей.