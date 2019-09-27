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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР УСТАНОВЛЕНЫ В БЕЛАРУСИ
11:06 30.09.2019

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси №78 от 25 сентября 2019 г. «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический» вводится временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, складывающаяся ситуация на рынке производства сахара оказывает существенное влияние на финансово-экономическое состояние предприятий данной отрасли и создает риски для национальной продовольственной безопасности.

В соответствии с Доктриной национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года, утвержденной постановлением Совета министров №962 от 15 декабря 2017 г., продовольственная независимость государства оценивается по десяти группам продуктов (в том числе сахар белый кристаллический).

В целях нивелирования неблагоприятных последствий для экономики предприятий сахарной отрасли принято решение о введении временного государственного ценового регулирования. Предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке.

Принятие постановления направлено на поддержку конкурентных условий на рынках производства и реализации сахара, что будет способствовать нормализации работы сахарной отрасли.

Данное постановление вступает в силу с 1 октября 2019 г. и действует в течение 90 дней.
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