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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ
10:10 30.09.2019
В Беларуси цены на бензин и дизтопливо на автозаправках с 29 сентября повысились.
«За сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния НПЗ изменяются цены на нефтепродукты», – говорится в сообщении концерна «Белнфтехим».
Розничные цены на АЗС увеличились на 1 копейку. Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб., ДТ – 1,68 руб.
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