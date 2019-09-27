В Беларуси цены на бензин и дизтопливо на автозаправках с 29 сентября повысились.

«За сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния НПЗ изменяются цены на нефтепродукты», – говорится в сообщении концерна «Белнфтехим».

Розничные цены на АЗС увеличились на 1 копейку. Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб., ДТ – 1,68 руб.