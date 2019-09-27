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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЮСТ ЛИШИЛО ЛИЦЕНЗИИ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВИКТОРИЯ»
09:34 30.09.2019

Министерство юстиции 24 сентября приняло решение о прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданной ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, рассмотрению вопроса о прекращении действия лицензии предшествовала жалоба гражданина Г., обратившегося в ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» за оказанием услуг по найму жилья, на неправомерные действия указанной риэлтерской организации.

В ходе проверки доводов Г. установлено, что деятельность ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» осуществляется с нарушениями требований законодательства. Выявлен факт оказания потребителю риэлтерских услуг без заключения в письменной форме договора, что является грубым нарушением законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий. Также установлены факты повторного (в течение 12 месяцев подряд после представления риэлтерской организацией уведомления об устранении аналогичных нарушений) нарушения ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» лицензионных требований и условий, которые выразились в несоблюдении Правил осуществления риэлтерской деятельности в Беларуси, утверждаемых президентом.

Действие лицензии ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» прекращается с 4 октября 2019 г.

«Министерство юстиции обращает внимание потребителей услуг названной риэлтерской организации, что для расторжения договоров, обязательства по которым не исполнены, потребителям следует обращаться в ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория», – отметили в Минюсте.
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