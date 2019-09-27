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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ С 1 ОКТЯБРЯ СНИЖАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
09:24 30.09.2019
Постановлением Совета министров №659 от 26 сентября 2019 г. в Беларуси предусмотрено снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, согласно документу ставка экспортной пошлины составит:
на сырую нефть – $87,2 за 1 т (ранее – $90,7);
на прямогонный бензин – $47,9 за 1 т (ранее – $49,8);
на товарные бензины – $26,1 за 1 т (ранее – $27,2);
на легкие, средние дистилляты – $26,1 за 1 т (ранее – $27,2);
на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $26,1 за 1 т (ранее – $27,2).
Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 г.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября (постановление Совета министров №576 от 29 августа 2019 г.). Тогда они также были снижены.
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