Постановлением Совета министров №659 от 26 сентября 2019 г. в Беларуси предусмотрено снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, согласно документу ставка экспортной пошлины составит:

на сырую нефть – $87,2 за 1 т (ранее – $90,7);

на прямогонный бензин – $47,9 за 1 т (ранее – $49,8);

на товарные бензины – $26,1 за 1 т (ранее – $27,2);

на легкие, средние дистилляты – $26,1 за 1 т (ранее – $27,2);

на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $26,1 за 1 т (ранее – $27,2).

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября (постановление Совета министров №576 от 29 августа 2019 г.). Тогда они также были снижены.