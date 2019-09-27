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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМВОЕНПРОМА ПРОВЕДЕТ 2 ОКТЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
17:18 27.09.2019
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко проведет 2 октября личный прием граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, задать интересующие вопросы можно с 8.00 до 10.00 в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси (Минск, пр-т. Независимости, 115, каб. 47).
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