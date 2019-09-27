В бюджет Гомельской области за 8 месяцев 2019 года поступило 1787,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 536,2 млн рублей, в местные бюджеты – 1251,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, план доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 105,2%. Сверх плана поступило в доход бюджета 87,7 млн рублей.

Около 60% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 24,3% – за счет подоходного налога, 19,4% – акцизов, 15,8% – за счет налога на добавленную стоимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь-август 2019 года поступило 1397,7 млн рублей. На их долю приходится 78,2% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 310,5 млн рублей (17,4%), индивидуальных предпринимателей – 40,4 млн рублей (2,3%), физических лиц – 39,3 млн рублей (2,2%).

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 30,8 млн рублей.

Формирование бюджета Гомельской области в январе-августе 2019 года обеспечивали более 493 тыс. плательщиков, в том числе порядка 19 тыс. организаций, около 28 тыс. индивидуальных предпринимателей и 446 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.