Александр Лукашенко потребовал в ближайшее время решить вопрос с оперативным отводом земель для развивающихся сельхозпредприятий. Об этом он заявил 27 сентября во время посещения ЗАО «Витекс», которое кроме основной деятельности успешно занимается еще и сельхозпроизводством.

По словам руководителя ЗАО «Витэкс» Виктора Терещенко, эта процедура сейчас слишком длительная.

«Надоело уже слушать эти претензии. Управляемая страна, а мы не можем решить этот вопрос. Если земля не сельхозназначения, то чего телепаться?» – сказал А. Лукашенко.

Он поручил разобраться в ситуации и поставить облисполкомы в такие рамки, чтобы они не могли затягивать процесс отвода на срок больше одного месяца.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, речь шла и о том, чтобы обеспечить возможность продавать на одной площадке продукты питания и косметические средства, если они в закрытой упаковке. Например, в магазинах сети «Витэкс» контролирующие органы делают замечания из-за наличия на прилавках косметики и соков собственного производства.

«Это бардак полный. Мы уже об этом говорили, наводя порядок на производстве. Чем тюбик с пастой отличается от стеклянной или другой тары?» - сказал президент.

А. Лукашенко отметил, что приехал специально для того, чтобы посмотреть производство и сделать для себя определенные выводы.

«Я тебя в пример всегда привожу как хорошего бизнесмена. Молодец. Люди у тебя очень довольны, особенно отношением», - сказал он, обращаясь к В. Терещенко.

Президент в этой связи особо подчеркнул роль руководителя и важность решения кадровых вопросов на перспективу.

«Я вот на него (руководителя предприятия. - прим.) смотрю – сейчас все кричат: "реформа, давай, разгоняй, дели...". Вот, образно говоря, его не будет, кто заменит, чтобы было так хорошо? Не надо кричать, что вот сейчас мы тут все разделим, сломаем и проведем радикальную реформу», - отметил он.

А. Лукашенко вместе с тем поручил дополнительно поработать над устранением некоторых барьеров, убрать излишний бюрократизм.

«Надо снять эти барьеры. Ну что такое – согласовывать месяцами отвод земли. По стране разберитесь», - сказал он.