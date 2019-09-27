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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРОХОДИТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:32 27.09.2019

Республиканский форум сельской молодежи проходит 27-28 сентября в Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, форум проводится в целях популяризации традиций белорусской деревни, повышения престижа сельскохозяйственных профессий.

В мероприятии примут участие около 200 человек – это молодые работники села, врачи, педагоги, предприниматели, представители учреждений культуры, а также участники республиканского конкурса «Властелин села» и республиканского проекта «Молодежь за урожай».

На открытии форума 27 сентября в Белорусском государственном аграрном техническом университете прошло награждение молодежи, которая проявила себя на уборке урожая.

Форум разделен по секциям. Участники секции «Сельское хозяйство» отправятся на агрокомбинат «Ждановичи» Минского района, ознакомятся с социальной инфраструктурой предприятия, формами поддержки молодых работников.

Программа секции «Образование» предусматривает посещение Петковичского учебно-педагогического комплекса ясли-сад — средняя школа в Дзержинском районе. Будет проведен тренинг «Портфель специалиста: профессиональная мобильность», мастер-класс «IT-тренды современного образования», организована дискуссионная площадка «Институт родительства: современные образовательные стратегии», состоится обмен опытом работы в сельских школах.

Секция «Предпринимательство» разместится в бизнес-инкубаторе ЗАО «МАП ЗАО» в агрогородке Колодищи. Молодые люди ознакомятся с результатами работы и планами развития бизнес-инкубатора, а также презентуют свои проекты.

Местом проведения секции «Здравоохранение» выбран Столбцовский район. Участники посетят центральную районную больницу, ознакомятся с социальными преференциями для молодых специалистов и формами работы с сельским населением.

Участники секции «Культура» отправятся в Воложинский район, а секции «Работа с молодежью» — в ОАО «Озерицкий-Агро» Смолевичского района, где будет создан Совет сельской молодежи и представлены направления работы в этом направлении.

28 сентября на базе оздоровительного комплекса «Борок» Минской области состоится подведение итогов форума, а также пройдет открытый диалог с приглашенными гостями. Участники объединенными усилиями выработают предложения по решению наиболее острых и актуальных проблем, волнующих сегодня сельскую молодежь. От активной жизненной позиции сельской молодежи, их инициативы и профессионализма во многом зависит будущее сельских территорий, обеспечение устойчивого и динамичного развития отечественного агропромышленного комплекса, создание благоприятных условий для жизни сельского населения.

Также 28 сентября будет проведена конкурсная программа Республиканского финала семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», где будет выбрана лучшая семья по итогам 2019 года.
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