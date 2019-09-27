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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 400 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
16:11 27.09.2019
За восемь месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 398 млн рублей подоходного налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2018 года составил 104,5%.
Удельный вес подоходного налога в структуре доходов бюджета области вырос к уровню прошлого года на 1,3 процентного пункта и составил 36,5%.
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