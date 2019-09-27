За восемь месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 398 млн рублей подоходного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2018 года составил 104,5%.

Удельный вес подоходного налога в структуре доходов бюджета области вырос к уровню прошлого года на 1,3 процентного пункта и составил 36,5%.