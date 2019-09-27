Решение о передаче отстающих хозяйств под управление частного бизнеса, принятое 15 лет назад, было верным и сейчас это очевидный факт. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения 27 сентября косметического производства ЗАО «Витекс».

«Из тех хозяйств, которые мы когда-то закрепили (волна была), только четыре забрали обратно. А так частники хорошо распорядились этими хозяйствами», - сказал он.

Таких хозяйств под управлением столичных частных структур насчитывается около 30. Президент считает, что успешный опыт развития аграрного производства ЗАО «Витэкс» следует перенимать и другим организациям, которые имеют подшефные хозяйства.

«Это образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси. У него на земле (сельхозпроизводство. - прим.), у него основное производство. В Беларуси именно таким образом и надо действовать. Надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно», - сказал глава государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, показатели работы предприятия заслуживают высокой оценки. Средняя заработная плата работников на основном производстве в Минске превышает 1,9 тыс. руб., а на аграрном производстве в деревне Теплень она составляет 940 руб. На экспорт в прошлом году было поставлено продукции на сумму 45 млн долларов. Ежегодно возрастают объемы производства, в прошлом году – на 7%, расширяются производственные мощности. На предприятии в Минске работают 830 человек, в филиале в Узденском районе – 220, но в следующем году будут дополнительно созданы рабочие места – число работников увеличится до 500, в аграрном секторе заняты более 100 человек.

Сельхозпредприятие в деревне Теплень, которое в свое время являлось убыточным и было передано ЗАО «Витэкс», под грамотным управлением заняло лидирующие позиции в регионе. Например, по надоям молока показатели у него на уровне лучших ферм страны – более 10 т на одну корову. Заложен яблочный сад, из урожая которого изготавливают соки и чипсы. Налажено производство экстрактов трав, есть пчелопасека. Вместе с производством в поселке развивается и социальная сфера. Построено жилье для работников, объекты инфраструктуры.

«Молодцы, предприятие одно из лучших у вас. - Вы уже на крепком фундаменте. Знаете, что и как делать. Я часто вас в пример привожу. Нужен результат. Взял убыточное хозяйство – сегодня сам радуется», - сказал А. Лукашенко.

Как пояснил генеральный директор ЗАО «Витэкс» Виктор Терещенко, наладить стабильную работу сельскохозяйственного предприятия помог в том числе опыт Израиля, где побывал руководитель и перенял некоторые технологии.