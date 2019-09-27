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ЭКОНОМИКА РБ


В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА ОДНОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ
15:37 27.09.2019

По материалам проверки законодательства о борьбе с коррупцией прокурор Вилейского района возбудил в отношении директора местного перерабатывающего предприятия уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст. 427 Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, установлено, что руководитель предприятия с целью посещения своего индивидуального жилого дома в аг.Колодищи Минского района на служебном автомобиле с января по июль 2019 года из иной личной и корыстной заинтересованности организовал и обеспечил систематическое составление и подписание официальных документов, в которых содержались заведомо ложные сведения и записи.

Так, руководитель издавал приказы о своем командировании на предприятия Минска якобы для решения служебных вопросов. Затем он давал указания подчиненным сотрудникам выписывать на основании этих приказов командировочные удостоверения, путевые листы, составлял авансовые отчеты по командировкам. Впоследствии подозреваемый утверждал табеля учета рабочего времени за указанные месяцы с недостоверной информацией.

На основании фиктивных официальных документов директору начисляли заработную плату и возмещали расходы за «служебные командировки».

При этом предприятие оплачивало руководителю аренду однокомнатной квартиры в Вилейке. Сама же организация находилась в тяжелом финансовом положении из-за отсутствия сырья для изготовления продукции. Сотрудников с декабря 2018 года по июль 2019 года переводили на четырехдневную рабочую неделю, а для нужд производства использовали ресурсы государственного резервного фонда.

Прокурор Вилейского района принял уголовное дело к своему производству.
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