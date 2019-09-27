|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНТР ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП ПАЦИЕНТАМ ОТКРЫЛСЯ В МИНСКОМ РАЙОНЕ
15:26 27.09.2019
Центр помощи пациентам, пострадавшим в ДТП, находящимся в вегетативном состоянии, открылся 26 сентября на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, в Центре созданы все условия для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим реабилитационный потенциал. Восстановлению пациентов будет способствовать разработка новых методик и подходов к паллиативному лечению.
Проект реализован за счет спонсорской помощи Местного благотворительного фонда «Безопасные дороги», который был создан благодаря меморандуму «О взаимопонимании по вопросам дальнейшего развития дорожной безопасности в Республике Беларусь», подписанному в 2016 году с Великобританией.
За последние 15 лет смертность на белорусских дорогах снизилась в 3 раза, травматизма стало меньше в 2,5 раза. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД подполковник милиции Станислав Соловей.
«С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибло более 320 человек, свыше 2500 – ранены. Для максимального уменьшения этой цифры МВД инициирует ряд предложений по изменению в законодательстве», – сказал С. Соловей.
В частности, планируется введение балльной системы для определенной категории участников дорожного движения, не реагирующих на предусмотренное наказание, и ужесточение ответственности для нетрезвых водителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.09.2019
Курсы в банках
на 27.09.2019
Конвертация в банках
на 27.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте