Центр помощи пациентам, пострадавшим в ДТП, находящимся в вегетативном состоянии, открылся 26 сентября на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, в Центре созданы все условия для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим реабилитационный потенциал. Восстановлению пациентов будет способствовать разработка новых методик и подходов к паллиативному лечению.

Проект реализован за счет спонсорской помощи Местного благотворительного фонда «Безопасные дороги», который был создан благодаря меморандуму «О взаимопонимании по вопросам дальнейшего развития дорожной безопасности в Республике Беларусь», подписанному в 2016 году с Великобританией.

За последние 15 лет смертность на белорусских дорогах снизилась в 3 раза, травматизма стало меньше в 2,5 раза. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД подполковник милиции Станислав Соловей.

«С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибло более 320 человек, свыше 2500 – ранены. Для максимального уменьшения этой цифры МВД инициирует ряд предложений по изменению в законодательстве», – сказал С. Соловей.

В частности, планируется введение балльной системы для определенной категории участников дорожного движения, не реагирующих на предусмотренное наказание, и ужесточение ответственности для нетрезвых водителей.