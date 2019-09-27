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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ИХ РЕОРГАНИЗАЦИИ
14:49 27.09.2019
Комитет госконтроля Гомельской области проанализировал правильность определения стоимости активов отдельных предприятий и хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде, которые были присоединены к открытым акционерным обществам в процессе их реорганизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в регионе за последние четыре года реорганизовано 10 открытых акционерных обществ путем присоединения к ним коммунальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, в том числе имеющих долю государства в уставных фондах. Как показали контрольно-аналитические мероприятия, в процессе реорганизации некоторых акционерных обществ занижена стоимость активов присоединяемых госпредприятий и хозобществ, что повлекло уменьшение доли государства в уставных фондах акционерных обществ.
К примеру, при присоединении в 2016 году ОАО «Паричский комбинат строительных материалов» к ОАО «Светлогорский агросервис» в общей стоимости активов присоединяемого акционерного общества не была учтена часть цеха завода железобетонных изделий.
Кроме того, неправильно применены коэффициенты изменения стоимости при проведении переоценки основных средств, числившихся в бухгалтерском учете ОАО «Паричский комбинат строительных материалов» до его присоединения. В результате к моменту присоединения стоимость активов была занижена, что привело к уменьшению доли государства в уставном фонде ОАО «Светлогорский агросервис».
После вмешательства Комитета госконтроля области доля государства в уставном фонде этого предприятия увеличена на 212,2 тыс. рублей.
По аналогичным причинам занижена стоимость активов коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дубовый Лог» при присоединении его в 2015 году к ОАО «Добрушский райагросервис». В настоящее время производится перерасчет стоимости активов КСУП «Дубовый Лог» на момент его присоединения. После чего доля государства в уставном фонде ОАО «Добрушский райагросервис» также будет увеличена.
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