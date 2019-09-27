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ЭКОНОМИКА РБ
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ НА 38%
14:08 27.09.2019
Поступления в бюджет Витебской области за январь-август 2019 года от субъектов малого и среднего предпринимательства к прошлому году увеличились в действующих ценах на 76,6 млн руб., или на 38,1%, и составили 277,6 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 72,7 млн руб., или на 41,5%, и составили 247,7 млн руб., по индивидуальным предпринимателям – на 3,9 млн руб., или на 14,8%, и составили 30 млн руб.
В Витебской области зарегистрировано 30968 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8554 организации и 22414 индивидуальных предпринимателя.
К прошлому году их количество увеличилось на 643, в том числе количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 798, организаций уменьшилось на 155.
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