Поступления в бюджет Витебской области за январь-август 2019 года от субъектов малого и среднего предпринимательства к прошлому году увеличились в действующих ценах на 76,6 млн руб., или на 38,1%, и составили 277,6 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 72,7 млн руб., или на 41,5%, и составили 247,7 млн руб., по индивидуальным предпринимателям – на 3,9 млн руб., или на 14,8%, и составили 30 млн руб.

В Витебской области зарегистрировано 30968 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8554 организации и 22414 индивидуальных предпринимателя.

К прошлому году их количество увеличилось на 643, в том числе количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 798, организаций уменьшилось на 155.