Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси совместно с ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» объявляет с 1 октября прием заявок на конкурс по созданию социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности. Об этом сообщил 26 сентября председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, основная цель конкурса – популяризация и распространение знаний об интеллектуальной собственности, привлечение внимания к этой теме широкого круга общественности, в том числе ее самой активной части – творческой молодежи. На конкурс принимаются текстовые, графические и видеоматериалы. Самые лучшие и креативные из них (по итогам конкурса) будут использованы в качестве социальной рекламы интеллектуальной собственности.

«Конкурс интеллектуальной собственности – это первое мероприятие из серии планируемых к проведению Госкомитетом по науке и технологиям и Национальным центром интеллектуальной собственности. Он позиционируется как площадка творческого роста для его участников, которым будет оказываться поддержка и после завершения конкурса, в том числе путем участия в других наших мероприятиях», - сказал А. Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, проведение конкурса поддержали Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Министерство информации, Министерство культуры и Министерство образования, учреждения образования (БГУ, в том числе факультет журналистики, Академия искусств, Российская государственная академия интеллектуальной собственности), средства массовой информации, частные организации, интересы которых соприкасаются с интеллектуальной собственностью («Бренд года», Ассоциация рекламных организаций, «Космос-ТВ»). Генеральными спонсорами проекта выступили мобильный оператор А1 и Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «Белбренд». Они подготовили призы для участников конкурса, а также предоставили площадку для проведения церемонии награждения победителей конкурса.