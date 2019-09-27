В соответствии с распоряжением премьер-министра Беларуси №184р от 25 июня 2018 г. Министерство транспорта и коммуникаций совместно с заинтересованными с 1 по 3 октября 2019 г. проводит в Минске Белорусскую транспортную неделю, которая включает Международную специализированную выставку «Транспорт и логистика-2018», а также обширную деловую программу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в мероприятиях Белорусской транспортной недели примут участие транспортно-логистические и экспедиторские компании, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, производители автотехники, администрации морских портов и управления железных дорог из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В выставке «Транспорт и логистика-2019» примут участие более 70 организаций из 11 стран мира: Австрия, Армения, Беларусь, Италия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Швейцария. Кроме индивидуальных стендов компаний, в структуре экспозиции будут представлены коллективные стенды Латвии, Клайпедского порта и портовых компаний, ассоциации БАМАП.

В рамках деловой программы запланировано проведение пленарного заседания, а также ряда специализированных тематических мероприятий, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения и услуги в области транспорта и логистики.

В ходе тематических мероприятий будет рассмотрен национальный и мировой опыт развития транспортно-логистических систем, цифровизация международных контейнерных перевозок, управление цепями поставок, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение лучших практик в деятельность авиационных организаций, развитие инфраструктуры электрических транспортных средств, а также интеллектуальных транспортных технологий и др.

Белорусская транспортная неделя играет значительную роль в развитии транспортной инфраструктуры и логистической системы Беларуси и соседних государств, содействует привлечению инноваций и инвестиций, росту объема международных перевозок.