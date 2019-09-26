|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛОЦКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА НЕДОПЛАТИЛА БОЛЕЕ 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НАЛОГОВ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ ИЗ РОССИИ В БЕЛАРУСЬ
12:19 27.09.2019
Полоцкое общество с ограниченной ответственностью недоплатило более 75 тыс. рублей налога на добавленную стоимость при ввозе товаров из России в Беларусь. Этот факт выявили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области и ИМНС по Полоцкому району.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, полоцкая коммерческая фирма в 2017 году приобретала в России непродовольственные товары и ввозила их в Беларусь для последующей реализации в торговых объектах Полоцка и Новополоцка. При этом в таможенные органы представлялись документы (договоры, ТТН), содержащие сведения о стоимости ввозимых товаров, включая размер НДС. Как установлено в ходе проверки, в налоговых декларациях за 2017 год стоимость ввезенных товаров занижалась, а НДС уплачивался в меньших суммах. В результате в бюджет недоплачено более 75 тыс. рублей.
Управлением Следственного комитета по Витебской области в отношении главного бухгалтера фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Дело направлено в суд.
В 2016 году главный бухгалтер уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2019
Курсы в банках
на 27.09.2019
Конвертация в банках
на 27.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте