Платежи негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области за январь-август 2019 года составили 47,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, данными плательщиками за 8 месяцев 2019 года уплачено в бюджет 1249,4 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 1189,8 млн рублей, или 95,2%, индивидуальными предпринимателями – 59,6 млн рублей, или 4,8%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления вышеуказанных субъектов в текущих ценах увеличены на 3,9%, или на 46,4 млн рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-августе 2019 года составили 40,6 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступила 1,5 тыс. рублей.

Упрощенную систему налогообложения предпочли почти 14 тыс. негосударственных организаций и более 25 тыс. индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за 8 месяцев 2019 года уплачено в бюджет 147,7 млн рублей налогов и платежей, в том числе организациями – 111 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 36,7 млн рублей.