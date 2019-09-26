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ЭКОНОМИКА РБ


«ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ПРОКАЧКИ НЕФТИ ИЗ РОССИИ НА 10%
11:15 27.09.2019

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» ожидает снижения транзита российской нефти в 2019 году до 54 млн тонн с 60 млн тонн в 2018 году из-за истории с загрязнением нефтепотока. Об этом 26 сентября сообщил главный инженер компании Андрей Вериго, передает Reuters.

«Транснефть» ранее говорила, что надеется восстановить поставки на уровне среднегодовых, несмотря на их падение из-за инцидента.

«Технически это возможно, но мы видим, что там (в Европе) просто нет покупателей на эти объемы», - сказал А. Вериго в кулуарах конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь».

Для компенсации недопоставки российского сырья необходимо повышение тарифов на 21%. Пока «Транснефть» согласилась на повышение тарифов на 3,7%, и, по словам А. Вериго, это повышение приносит дополнительно около 2 млн долларов в квартал.

Главный инженер сказал, что компания оценит потери по итогам года и в феврале вернется к переговорам о повышении тарифов на транспортировку.

Он добавил, что «Гомельтранснефть Дружба» восстановила среднемесячные объемы прокачки.

Белорусский президент говорил, что после инцидента с грязной нефтью Минск ищет альтернативные источники поставок, включая возможные поставки нефти через Польшу.

А. Вериго сказал, что технические возможности нефтепровода позволяют обеспечить эти поставки без снижения объемов транзита.

«Дружба сегодня загружена на 70% российской нефтью», – отметил он.

Президент Александр Лукашенко оценивал потери страны из-за весеннего кризиса с грязной нефтью в сотни миллионов долларов и говорил, что Минск будет добиваться полной компенсации.
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