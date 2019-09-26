Профицит республиканского бюджета за январь-август 2019 года сформирован в размере 3 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, доходы республиканского бюджета составили 16,1 млрд рублей, или 67,5% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 13,1 млрд рублей, или 58,6% уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2019 года сложились в сумме 35,8 млрд рублей, или 68,5% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 7,6 млрд рублей, или 65,9% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,3 млрд рублей, или 58,1% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 1,8 млрд рублей, или 72,2% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,1 млрд рублей, или 71,4% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 10,4 млрд рублей, или 68,9% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 33,0 млн рублей, или 78,6%, Фонд гражданской авиации – 28,9 млн рублей, или 111,2%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн рублей, или 75%.

По состоянию на 1 сентября 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 143,3 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2019 года составили 31,6 млрд рублей, или 62,1% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 5,1 млрд рублей (52,2%), на финансирование национальной экономики – 3,4 млрд рублей (63,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 10,1 млрд рублей (61,7%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 10,2 млрд рублей (68,7%), Фонда универсального обслуживания 7,4 млн рублей (17,6%), Фонда гражданской авиации – 17,7 млн рублей (68,1%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,1 млн рублей (25,0%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-август 2019 года сложился в сумме 4,2 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей, Фонда универсального обслуживания – 25,6 млн рублей, Фонда гражданской авиации – 11,2 млн рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн рублей.