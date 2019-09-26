Внесены очередные изменения в Государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. Соответствующее постановление Совета министров №648 принято 23 сентября 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, постановлением предусмотрена корректировка объемов финансирования мероприятий, а также включение в Государственную программу новых мероприятий МНС, Минтруда и соцзащиты, Минздрава, МВД, Управления делами президента Беларуси, Минсвязи, Госкомимущества и Витебского облисполкома.

Кроме того, постановлением скорректированы отдельные сводные целевые и целевые показатели.

Количество интернет-пользователей на 100 человек должно составить в 2019 году 81, в 2020-м – 82,5 (ранее эти показатели были 76 и 77 соответственно).

Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету на 100 человек в нынешнем году увеличится до 88 (в прежней редакции госпрограммы – 83).

В 2019 году количество объектов органов пограничной службы, использующих интегрированную систему охраны государственной границы, должно вырасти на 7.

Мероприятия Государственной программы направлены на совершенствование условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электронного правительства.