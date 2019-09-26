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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ НПЗ НЕ ПОЛУЧАТ УБЫТКОВ В 2019 ГОДУ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС С ГРЯЗНОЙ НЕФТЬЮ – «БЕЛНЕФТЕХИМ»
09:49 27.09.2019
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не получат убытков в этом году, несмотря на кризис с загрязнением российской нефти. Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает Reuters.
Минск ранее говорил, что рассчитывает на компенсацию за выход из строя оборудования, нарушение обязательств по поставкам нефтепродуктов, недополученной прибыли и дополнительных расходов, связанных с очисткой нефтепроводов. Беларусь не называла общую сумму своих потерь, но президент Александр Лукашенко оценивал их в сотни миллионов долларов.
В. Сизов добавил, что из-за налогового маневра в России Беларусь ориентировочно потеряла около 240 млн долларов за 9 месяцев.
Он также сказал, что Беларусь рассчитывает подписать соглашение о поставках нефти из Казахстана в октябре.
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