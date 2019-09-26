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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОТКРЫЛ ФИРМЕННЫЙ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР В ГРОДНО
17:18 26.09.2019
СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» 20 сентября открыло фирменный торгово-выставочный центр «ЗОВ» в Гродно (ул. Дзержинского, 110).
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», на площади в 1000 м2 представлены последние разработки 2019 года и лучшие мебельные решения, созданные для презентаций на крупнейших международных выставках.
Центр представляет собой своего рода первую в истории домашнюю выставку фабрики «ЗОВ». Все выставочные образцы оснащены новинками фурнитуры и аксессуаров от ведущих итальянских, немецких и австрийских производителей: Blum, Hettich, Vauth-Sagel, Giusti, Schuco, Roberto Marella, Volpato и встраиваемой бытовой техникой от надежных и всемирно известных производителей: Kupersberg, Bosch, Siemens, Elica, AEG, Electrolux, Jetair.
На открытии состоялась презентация нового направления деятельности «Гардеробные системы и комнаты», проводились бесплатные консультации опытных дизайнеров и прорисовка дизайн-проектов.
СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (Беларусь – Израиль) (головное предприятие Группы компаний «ЗОВ») является крупнейшим белорусским производителем кухонь, мебели для гостиных, спален, обеденных зон. В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрирована в 2006 году.
Компания изготавливает мебель по индивидуальным заказам в больших объемах на высокотехнологичном оборудовании.
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