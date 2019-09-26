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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 8%
16:37 26.09.2019
Объем перевозок грузов в контейнерах за 8 месяцев 2019 года в сообщении Восток–Запад–Восток через белорусско-польские пограничные переходы составил 250,5 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 107,5% к аналогичному периоду 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, за 8 месяцев 2019 года объем контейнерных перевозок по БЖД в сообщении Китай–Европа–Китай составил 207,7 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 104,7% к аналогичному периоду 2018 года.
Белорусская железная дорога завершила модернизацию контейнерного терминала на станции Брест-Северный. В рамках реализации проекта проведены работы по переустройству железнодорожных путей, увеличению фронтов перегруза и хранения контейнеров, приобретено и установлено современное крановое оборудование, высокопроизводительные грузоподъемные машины (ричстакеры). Среднесуточная перерабатывающая способность по перегрузу контейнеров увеличена в 1,5 раза, площади хранения контейнеров – в 2 раза.
Продолжается реализация инвестиционных проектов по развитию грузовых терминалов Барановичского грузового центра транспортной логистики на станциях Брузги и Свислочь.
Для оказания комплексных услуг по экспорту готовой продукции организациями Беларуси железнодорожным транспортом в Китай на БЖД утвержден Порядок организации прицепки на железнодорожных станциях БЖД вагонов с контейнерами, загруженными белорусскими экспортными грузами, следующими назначением в Китай, к контейнерным поездам, курсирующим в сообщении Европа–Китай. Определены опорные железнодорожные станции, расположенные по маршруту следования 2-го Общеевропейского транспортного коридора.
Делегация белорусской магистрали во главе с первым заместителем начальника БЖД Игорем Шиловым принимает участие в пятом заседании Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай–Европа, которое проходит 25-26 сентября в Гданьске (Польша).
Создание Совместной рабочей группы предусмотрено положениями статьи 8 соглашения между железными дорогами Китая, Беларуси, России, Германии, Казахстана, Монголии и Польши об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай–Европа.
Участники 7-стороннего документа договорились совместно наращивать объемы перевозок, активизировать деятельность по созданию терминально-складских, погрузочно-разгрузочных объектов логистической инфраструктуры, совершенствовать организацию перевозок, внедрять новейшие технологии для сокращения времени в пути следования. Также поддерживать разработку конкурентоспособных сквозных ставок на перевозки грузов в составе контейнерных поездов в сообщении Китай–Европа в рамках законодательства своих государств и прилагать усилия к созданию единых стандартов обслуживания. Совместная рабочая группа призвана реализовывать подписанное соглашение.
На пятом заседании Совместной рабочей группы предусмотрено рассмотреть итоги работы за отчетный период, о работе Подгруппы экспертов по организации перевозок и маркетингу и Подгруппы экспертов по информационному взаимодействию, о разработке сквозного расписания движения контейнерных поездов в сообщении Китай–Европа. Об утверждении перечня перспективных направлений работы Подгрупп экспертов по организации перевозок и маркетингу и по информационному взаимодействию на 2020–2022 годы, об утверждении порядка еженедельного информирования о планах организации контейнерных поездов в сообщении Китай–Европа–Китай и др.
БЖД рассматривает развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем в качестве стратегического и наиболее перспективного, постоянно уделяет внимание ходу реализации статей 7-стороннего соглашения.
Белорусская железная дорога работает над развитием терминальной инфраструктуры на белорусско-польской границе, перераспределением контейнеропотока и организацией новых маршрутов следования контейнерных поездов. Организованы маршруты следования контейнерных поездов через пограничные переходы Брузги–Кузница Белостоцкая, Свислочь–Семянувка. Перспективу сотрудничества с Китаем в этой области Белорусская железная дорога видит в обеспечении транзита, а также в развитии перевозок внешнеторговых грузов для белорусских предприятий. Кроме того, увеличение экспорта в Китай связано и с реализацией проекта развития индустриального парка «Великий камень». Для создания оптимальных условий для экспорта продукции белорусских предприятий Белорусская железная дорога проводит работу по развитию перевозок с задействованием возможностей контейнерного хаба в Минске на станции Колядичи государственного предприятия «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» БЖД. Белорусские предприятия имеют возможность осуществлять экспорт внешнеторговых грузов в различные регионы Китая с соблюдением кратчайших сроков доставки (не более двух недель) по оптимальному графику курсирования с предоставлением широкого комплекса транспортно-логистических услуг.
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