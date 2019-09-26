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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» С 30 СЕНТЯБРЯ НЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДОСТУП К «ТВ-БАНКИНГУ»
16:03 26.09.2019
РУП «Белтелеком» с 30 сентября не будет предоставлять доступ к услуге ТВ-банкинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в связи с этим рекомендуется выбрать другой наиболее подходящий канал дистанционного банковского обслуживания: систему «Интернет-банкинг», мобильное приложение соответствующего банка, SMS-банкинг или USSD-банкинг.
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