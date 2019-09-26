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ЭКОНОМИКА РБ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ ТРИ БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СХЕМУ ЛОЖНОГО ТРАНЗИТА ДЛЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ
15:49 26.09.2019
Россельхознадзор с 27 сентября изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых ООО «Поселковое мясо», ООО «ГлобалКомьюнити», ЧТУП «Сырный край» через территорию России в адреса казахских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов.
Как сообщает сайт ведомства, пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии о намерении принять данную продукцию.
Такая мера введена в связи с тем, что белорусские компании-посредники ООО «Поселковое мясо», ООО «ГлобалКомьюнити», ЧТУП «Сырный край» осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок России, используя схему ложного транзита в Казахстан, Армению. К такому выводу Россельхознадзор пришел в результате проведения анализа данных информационных систем.
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