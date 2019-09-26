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ЭКОНОМИКА РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
15:38 26.09.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 октября вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с прекращением с 1 октября осуществления переводов BLIZKO и «Грошы-скараходы» из Главы 15 «Открытие счетов, расчетное и (или) кассовое обслуживание, банковские переводы» Тарифов на выполнение операций и оказание услуг Банка БелВЭБ исключаются переводы BLIZKO и «Грошы-скараходы».
В офисах Банка БелВЭБ можно осуществить денежные переводы через систему Western Union.
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