ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 октября вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с прекращением с 1 октября осуществления переводов BLIZKO и «Грошы-скараходы» из Главы 15 «Открытие счетов, расчетное и (или) кассовое обслуживание, банковские переводы» Тарифов на выполнение операций и оказание услуг Банка БелВЭБ исключаются переводы BLIZKO и «Грошы-скараходы».

В офисах Банка БелВЭБ можно осуществить денежные переводы через систему Western Union.