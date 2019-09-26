Совместное общее собрание акционеров ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат» состоится 1 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на повестке дня собрания вопрос утверждения расчета и порядка размещения дополнительного выпуска акций ОАО «Савушкин продукт» в связи с реорганизацией ОАО «Савушкин продукт» в форме присоединения к нему ОАО «Березовский сыродельный комбинат»; а также решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Савушкин продукт» в связи с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

Акционеры рассмотрят вопрос увеличения уставного фонда ОАО «Савушкин продукт» и внесения изменений и дополнений в устав ОАО «Савушкин продукт».