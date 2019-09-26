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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» И БЕРЕЗОВСКОГО СЫРОДЕЛЬНОГО КОМБИНАТА СОСТОИТСЯ 1 ОКТЯБРЯ
15:26 26.09.2019
Совместное общее собрание акционеров ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат» состоится 1 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на повестке дня собрания вопрос утверждения расчета и порядка размещения дополнительного выпуска акций ОАО «Савушкин продукт» в связи с реорганизацией ОАО «Савушкин продукт» в форме присоединения к нему ОАО «Березовский сыродельный комбинат»; а также решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Савушкин продукт» в связи с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «Березовский сыродельный комбинат».
Акционеры рассмотрят вопрос увеличения уставного фонда ОАО «Савушкин продукт» и внесения изменений и дополнений в устав ОАО «Савушкин продукт».
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