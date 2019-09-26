С начала года гражданами Брестской области представлено более 3200 налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, из них более 22% от общего количества деклараций представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места его жительства, постановки на учет или нахождения объекта налогообложения земельным налогом и (или) налогом на недвижимость с документом, удостоверяющим личность, где физическому лицу будет бесплатно предоставлен логин и пароль для входа в личный кабинет. С целью экономии времени можно предварительно заполнить заявку на портале.