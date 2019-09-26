|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 20% НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ФИЗЛИЦ ПОДАНЫ В ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
15:14 26.09.2019
С начала года гражданами Брестской области представлено более 3200 налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, из них более 22% от общего количества деклараций представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.
Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места его жительства, постановки на учет или нахождения объекта налогообложения земельным налогом и (или) налогом на недвижимость с документом, удостоверяющим личность, где физическому лицу будет бесплатно предоставлен логин и пароль для входа в личный кабинет. С целью экономии времени можно предварительно заполнить заявку на портале.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2019
Курсы в банках
на 26.09.2019
Конвертация в банках
на 26.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте