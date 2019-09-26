ЭКОНОМИКА РБ

ЗАММИНИСТРА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРОВЕДЕТ 27 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЖОДИНО

13:46 26.09.2019 Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Андрей Картун проведет 27 сентября выездной прием граждан в Жодино. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, задать интересующие вопросы можно с 12.00 до 13.00 в Жодинском горисполкоме (Жодино, ул. 40 лет Октября, 7, каб. №100).