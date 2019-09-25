Для контроля экологической обстановки на заводе сульфатной беленой целлюлозы ОАО «Светлогорский ЦКК» разработаны и утверждены шесть методик выполнения измерений газов, образующихся в процессе производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», разработчиком данных методик является аккредитованное на выполнение таких работ научно-практическое общество с дополнительной ответственностью «ЛЮКЭП». Разработанные специалистами методики были рассмотрены в специализированных организациях Министерства здравоохранения и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. По результатам всех этапов работ все шесть методик измерений получили согласование в специализированной организации Госстандарта Беларуси - Белорусском государственном институте метрологии (РУП «БелГИМ»).

Методики выполнения измерений (МВИ):

1. МВИ «Массовая концентрация метантиола, этантиола в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии»;

2. МВИ «Массовая концентрация диметилсульфида, дигидросульфида в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии»;

3 МВИ «Массовая концентрация диметилсульфида, диметилдисульфида и дигидросульфида в атмосферном воздухе. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии»;

4. МВИ «Массовая концентрация диметилсульфида, диметилдисульфида и дигидросульфида в промышленных выбросах. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии»;

5. МВИ «Массовая концентрация метантиола, этантиола в промышленных выбросах. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии»;

6. МВИ «Массовая концентрация метантиола, этантиола в атмосферном воздухе. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии».

По данным методикам ОАО «Светлогорский ЦКК» организованы измерения массовых концентраций тиолов и сульфидов в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и в промышленных выбросах.

Лабораторией комбината проводятся ежедневные замеры по тиолам и сульфидам в воздухе рабочей зоны. Замеры показали отсутствие превышения установленных нормативов: по метантиолу зафиксированы значения до 0,2 мг/м3 (ПДК 0,8 мг/м3); по этантиолу от 0,2 до 0,4мг/м3 в зависимости от участка (ПДК 1,0 мг/м3), по диметилсульфиду не более 38 мг/м3 (ПДК 50 мг/м3).

Значение нормативов в воздухе рабочей зоны регламентируется постановлением Минздрава №92 от 11.10.2019: метантиол – 0,8 мг/м3; этантиол – 1,0 мг/м3; диметилсульфид – 50 мг/м3; диметилдисульфид - не нормируется.

Лабораторией ЦКК проведен контроль тиолов и сульфидов в атмосферном воздухе на границе СЗЗ. Согласно полученным результатам исследований фактическое значение измеряемых веществ ниже пределов обнаружения МВИ (превышения отсутствуют).

Постановлением Минздрава №13 установлены следующие нормативы для дурнопахнущих газов в атмосферном воздухе: метантиол – 0,000009 мг/м3; этантиол – 0,00005 мг/м3; диметилсульфид – 0,8 мг/м3; диметилдисульфид – 0,7 мг/м3.

Результаты отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды оформляются соответствующими актами и протоколами по формам, утвержденным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды является основанием для подтверждения факта соблюдения или несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Беларуси об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Аналитический (лабораторный) контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в рамках осуществления контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и производственного контроля в указанной области.

Аналитический (лабораторный) контроль в области охраны окружающей среды включает в себя:

отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды;

оценку соблюдения нормативов качества окружающей среды;

оценку соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ в окружающую среду;

оценку эффективности природоохранных мероприятий;

комплексную оценку воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на основании комплексных природоохранных разрешений.

Проведение замеров образующихся при производстве газов в промышленных выбросах (от источника) и в атмосферном воздухе на границе СЗЗ по разработанным методикам позволит подтвердить эффективность реализованной на заводе системы нейтрализации дурнопахнущих газов щелочью в скрубберах и внедренной системы автоматизации контроля уровня рН и дозирования щелочи.