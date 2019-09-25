ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ IEMA В ПАКИСТАНЕ

12:31 26.09.2019 Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA), которая проходит 26-28 сентября в Лахоре (Пакистан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, белорусскую экспозицию представили ведущие индустриальные предприятия: БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, Могилевский металлургический завод. В составе концерна «Белнефтехим» приняли участие «Белшина», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно». Также Министерство образования Беларуси представило лучшие вузы нашей страны, а Национальная академия наук Беларуси – передовые научные организации. 27 сентября в рамках комплексной индустриальной выставки состоится Белорусско-пакистанский бизнес-форум. Беларусь впервые принимает участие в крупнейшем выставочном мероприятии Южно-Азиатского региона. Организатор стенда нашей страны – Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.