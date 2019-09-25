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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ IEMA В ПАКИСТАНЕ
12:31 26.09.2019
Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA), которая проходит 26-28 сентября в Лахоре (Пакистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, белорусскую экспозицию представили ведущие индустриальные предприятия: БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, Могилевский металлургический завод. В составе концерна «Белнефтехим» приняли участие «Белшина», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно». Также Министерство образования Беларуси представило лучшие вузы нашей страны, а Национальная академия наук Беларуси – передовые научные организации.
27 сентября в рамках комплексной индустриальной выставки состоится Белорусско-пакистанский бизнес-форум.
Беларусь впервые принимает участие в крупнейшем выставочном мероприятии Южно-Азиатского региона.
Организатор стенда нашей страны – Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
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