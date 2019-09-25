Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» пройдет с 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Это закреплено постановлением Совета министров №652 от 24 сентября 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в этот период во всех регионах страны пройдут новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, Рождеством Христовым и вручат подарки, окажут помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции также присоединятся общественные объединения и другие организации.

Центральными событиями акции станут новогодний праздник во Дворце Республики и новогодний бал во Дворце Независимости в Минске. Их участниками станут около 3500 детей из всех регионов страны: учащиеся-победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

Принятым постановлением также утвержден оргкомитет по проведению в Минске мероприятий в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети». Его возглавил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.