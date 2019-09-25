|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
10:47 26.09.2019
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» пройдет с 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Это закреплено постановлением Совета министров №652 от 24 сентября 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в этот период во всех регионах страны пройдут новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, Рождеством Христовым и вручат подарки, окажут помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции также присоединятся общественные объединения и другие организации.
Центральными событиями акции станут новогодний праздник во Дворце Республики и новогодний бал во Дворце Независимости в Минске. Их участниками станут около 3500 детей из всех регионов страны: учащиеся-победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.
Принятым постановлением также утвержден оргкомитет по проведению в Минске мероприятий в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети». Его возглавил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2019
Курсы в банках
на 26.09.2019
Конвертация в банках
на 26.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте