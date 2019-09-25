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ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ WORLDFOOD MOSCOW 2019
10:28 26.09.2019
СП ОАО «Спартак» приняла участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow – 2019, которая проходит 24-27 сентября в Москве (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, кондитерская фабрика представила свои новинки, а также уже известные виды продукции.
В этом году на WorldFood Moscow представлено 64 национальных павильона, шесть стран представили стенды более 300 кв. м, 11 государств — свыше 100 кв. м.
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