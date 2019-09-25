СП ОАО «Спартак» приняла участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow – 2019, которая проходит 24-27 сентября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, кондитерская фабрика представила свои новинки, а также уже известные виды продукции.

В этом году на WorldFood Moscow представлено 64 национальных павильона, шесть стран представили стенды более 300 кв. м, 11 государств — свыше 100 кв. м.